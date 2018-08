Vodafone: landelijke storing mobiele netwerk is opgelost

Vodafone heeft vanmiddag kortstondig last gehad van een landelijke storing aan het mobiele netwerk. De provider meldde via zijn Twitteraccount dat klanten "problemen kunnen ondervinden met bellen, sms'en en data".

Het probleem ontstond door een fout in het kernnetwerk van de provider, zegt een woordvoerder tegen de NOS. "Dat netwerk zorgt ervoor dat mensen kunnen bellen, sms'en of internetten. In feite was er een stuk filevorming, waardoor de problemen ontstonden." 60 procent van de mobiele klanten had er last van. De oorzaak is nog niet duidelijk.

De provider adviseert mensen die nog problemen ervaren de vliegtuigmodus aan en uit te zetten.