Dodental aardbeving Lombok loopt op, maar onduidelijkheid over aantallen

Het dodental van de aardbeving van zondag in Indonesiƫ is opnieuw opgelopen, maar over het precieze aantal doden is onduidelijkheid. Volgens de Indonesische reddingsdienst BNPB zijn 259 mensen om het leven gekomen. "Het gaat om het aantal bevestigde doden", zegt de dienst in een verklaring. BNPB verwacht dat het dodental verder oploopt, omdat er nog gezocht wordt onder het puin van ingestorte gebouwen.

Eerder vanochtend meldde de minister van Veiligheid dat er tot nu toe 319 doden zijn geteld. Het is onduidelijk op welke bronnen hij zich baseert.

Ook gisteren was er onduidelijkheid over het dodental als gevolg als gevolg van de aardbeving met een kracht van 6,2, die het eiland Lombok zondag trof.

Zoektocht

Vanochtend was er opnieuw een aardbeving, nu met een kracht van 6,2. Door die aardbeving zijn verschillende gewonden gevallen en is er opnieuw schade ontstaan aan gebouwen.

Als gevolg van de aardbeving van zondag zijn zeker 13.000 huizen ingestort en zijn zo'n 150.000 mensen dakloos geraakt.

Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin en in afgelegen gebieden wachten nog zo'n 20.000 mensen op hulp na de aardbeving van afgelopen weekend.