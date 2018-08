'Als je 'm vindt, dan is het geweldig': Vilnius als g-spot van Europa

De VVV van Vilnius, een stad met ruim 500.000 inwoners, heeft al veel reacties gekregen op de campagne, niet in de laatste plaats omdat een bezoek van de paus aanstaande is. "Ik denk dat het een vreemde campagne is, maar het gaat niet te ver", zegt premier Saulius Skvernelis.

"Wat betreft de timing...", voegt hij daaraan toen. "Het is een belangrijk bezoek voor Litouwen. Dus misschien had het wat beter moeten worden afgestemd, maar het is de beslissing van Vilnius geweest." De overheid had gevraagd aan het toerismebureau om de campagne uit te stellen tot na het bezoek van de paus eind september.

Litouwse katholieke geestelijken betreuren dat "de seksualiteit van vrouwen wordt gebruikt voor marketing". Ze zeggen bang te zijn dat hiermee een verkeerd beeld van Vilnius ontstaat.