Man en vrouw opgepakt voor in elkaar slaan badmeesters Arnhem

Anderhalve week na de zware mishandeling van twee medewerkers van het Arnhemse openluchtbad Klarenbeek heeft de politie twee verdachten aangehouden.

Het gaat om een man en een vrouw, beiden uit Arnhem en 21 jaar oud. De politie verwacht nog meer mensen te kunnen oppakken.

De beheerder en een badmeester werden vrijdag 27 juli rond 18.45 uur mishandeld toen ze bezoekers vroegen het zwembad te verlaten, omdat het bijna sluitingstijd was. Burgemeester Marcouch reageerde furieus op het incident. "Hou je laffe poten thuis", twitterde hij.

Waardevolle spullen

De opgepakte man en vrouw worden verdacht van betrokkenheid bij de zware mishandeling. Gisteravond zijn ook vier woningen doorzocht. Daarbij is materiaal in beslag genomen dat mogelijk als bewijs kan dienen.

Ook is beslag gelegd op waardevolle spullen van de verdachten. Die kunnen gebruikt worden om een schadevergoeding mee te financieren als de slachtoffers daar om vragen, schrijft Omroep Gelderland.

De twee slachtoffers zijn herstellende. Een van hen vertelt dat hij weer naar het werk is gegaan, maar nog niet aan de slag kan.

Het bad treft maatregelen om personeelsleden elkaar te laten ondersteunen in lastige situaties. Tegelijkertijd: "Het is wel het eerste incident in de afgelopen elf jaar."