Parkland-schutter in eerste verhoor: 'Ik hoor stemmen'

In de video is te zien dat Nikolas Cruz in ziekenhuiskleding een verhoorkamer wordt binnengebracht. Hij vormt met zijn hand een pistool waarmee hij in zijn hoofd, borst en mond schiet. Ook slaat hij zichzelf meerdere keren met de vuist tegen zijn gezicht.

Volgens de autoriteiten in de Verenigde Staten heeft de op dat moment 19-jarige Cruz in dit verhoor een bekentenis afgelegd, maar dat fragment is niet vrijgegeven. In Amerika is het niet ongebruikelijk dat beelden van politieverhoren openbaar worden gemaakt.

Gedragsproblemen

Volgens sheriff Bob Gualtieri is het gedrag van de schutter door de jaren heen alle kanten op gegaan. "Sinds zijn geboorte was het echt een achtbaan", zegt hij. The New York Times schrijft dat in een rapport staat dat Cruz gedragsproblemen begon te vertonen toen hij van de kleuterschool werd gestuurd.

Gualtieri: "Hij heeft slechte tijden gehad, maar soms waren er ook periodes zonder gedragsproblemen." Cruz wisselde regelmatig tussen normale scholen en scholen voor kinderen met emotionele en gedragsproblemen.

'Excuus'

De politieman die het verhoor deed, zei aan het eind van het gesprek dat hij de schutter niet geloofde. "Ik denk dat je de duivel gebruikt als een excuus." Dit deel van het verhoor is niet te zien in de video, maar staat wel in een schriftelijk verslag. "Dat doe ik niet", zei Cruz volhardend. "Echt waar. Ik haat de stem. Ik haat de stem."