'Er staat een olifant peren te eten in mijn achtertuin'

De bewoners vertelden dat een olifantentemmer het circusdier net weer had opgehaald en via een bospad was vertrokken. De agenten spraken even later de circusmedewerker aan.

Die was - zoals vaker - een stukje met zijn beest gaan lopen. Dit keer was de olifant er dus vandoor gegaan en een tuin ingelopen. "Normaal doet 'ie dat nooit", vertelde de eigenaar. De olifant hoort bij een circus dat op een camping in de omgeving is neergestreken.

De eigenaar van het dier baalde stevig van het incident. Hij is naar de geschrokken bewoners gegaan en heeft de ontlasting op de oprit en in de tuin opgeruimd en de bewoners een schadevergoeding betaald.

De agenten vroegen of ze met de boosdoener op de foto mochten, omdat ze bang waren - schrijft RTV Oost - dat anders niemand hen zou geloven.

Neerslachtig

Het gaat om de 39 jaar oude olifant Buba van circus Freiwald. Hoewel het houden van wilde dieren verboden is, is voor haar een uitzondering gemaakt. De Afrikaanse olifant was na het ingaan van het verbod overgeplaatst naar een opvang in Duitsland, maar werd daar neerslachtig. Daarom mocht ze terug naar haar verzorgers in het circus.

Ze mag elke dag even buiten lopen en grazen. "Ze is opgegroeid in het circus en doet geen vlieg kwaad," vertelde een circusmedewerker eerder aan Omroep Brabant. In Schijndel dook ze eerder dit jaar op bij het politiebureau.