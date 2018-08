Wekdienst 9/8: zaak dodelijke straatrace en mega-hondenshow in RAI

Goedemorgen! Vandaag is de uitspraak in het hoger beroep van de man die samen met zijn vader een straatrace hield in Loosdrecht en daarbij iemand doodreed. Verder begint in de RAI in Amsterdam de grootste hondenshow ter wereld.

Vandaag schijnt eerst de zon en loopt de temperatuur snel op tot zo'n 25 graden. In het begin van de middag worden in het zuiden de eerste regen- en onweersbuien verwacht. Tegen de avond regent het ook in het noorden en neemt de kans op windstoten toe.