Tekort aan hooi door aanhoudende droogte

Door de droogte is de prijs van het gedroogde gras flink gestegen. Het Duitse weekblad Der Spiegel schrijft dat de handel in hooi inmiddels te vergelijken is met de handel in goud.

Ben Mulder van Fouragehandel Mulder uit Nijkerk zegt dat het hooi bij hem niet is aan te slepen: "Het vliegt de deur uit. Ik denk niet dat dit goed gaat als het nog drie weken zo blijft. In Frankrijk is er ook al helemaal niets meer. In Spanje zal het net zo zijn."

John Polman uit het Gelderse Est is eigenaar van een bedrijf dat onder meer hooi verkoopt. "Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Zijn klanten - particuliere paardeneigenaren, boeren, maneges en zelfs konijnenfokkers - bestellen bij hem inmiddels alvast vooruit, vrezend voor schaarste.

"Vorige week hebben we uit twee percelen 53 pakjes gehaald. Dat is helemaal niks. Geen gras, geen hooi. Het wordt nog een uitdaging om straks voldoende hooi te regelen voor bijvoorbeeld paarden en pony's. Die eten het meeste. De prijs zal alleen maar oplopen. Zeker als het uit het buitenland moet komen, vanwege de transportkosten."

Regen

Regen lijkt de enige oplossing van het probleem, maar die oplossing zal niet meteen effect hebben. Na de eerste druppels duurt het een paar weken voordat het gras weer gaat groeien.

Mogelijk kan het eerste gras in het najaar dan pas gemaaid worden. De verwachting is dat de problemen daarom nog wel even aanhouden. Verder droogt het gras minder snel in het natte, donkere najaar, wat gevolgen kan hebben voor de hooikwaliteit.