Moord op zwarte burgerrechtenactivist in VS na 78 jaar alsnog onderzocht

Een aanklager in de VS heropent de zaak van een in 1940 vermoorde zwarte burgeractivist. "We kunnen niet alles doen wat al in 1940 gedaan had moeten worden, maar het recht en de waarheid vragen om antwoorden", stelt die in een verklaring.

Elbert Williams hield op 20 juni 1940 een bijeenkomst met leden van de zwarte burgerrechtenbeweging National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). De politie had daar een tip over gekregen. Een groep mannen onder leiding van een politieagent namen Williams (32) mee voor verhoor. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden in een rivier in Tennessee.

Aanvankelijk werd een onderzoek geopend en er werd bepaald dat de zaak moest voorkomen bij een federale jury. Maar om onduidelijke redenen werd dat besluit alsnog teruggedraaid, waarna de zaak begin 1942 werd gesloten - zonder dat het lichaam was onderzocht of iemand was aangeklaagd voor de moord. De conclusie werd getrokken dat Williams om het leven was gebracht door onbekenden.

Heropening eerst geweigerd

Volgens documenten van justitie en de FBI was de politie van Brownsville destijds niet blij met de pogingen van de lokale NAACP-afdeling om de zwarte bevolking zich te laten registreren om te kunnen stemmen.

Vorig jaar weigerde een aanklager in Memphis nog om de zaak te heropenen, nadat Williams' familieleden en een advocaat die zich in de zaak vastbeet dat verzoek hadden gedaan. De aanklager stelde dat de zaak verjaard was en dat er waarschijnlijk niemand meer in leven was met informatie over de moordzaak.

Nu de zaak toch wordt heropend, wil de advocaat dat het lichaam van Williams wordt opgegraven. Zijn graf is overigens nooit gevonden, maar het vermoeden bestaat dat het lichaam op een begraafplaats bij Brownsville ligt. De advocaat is ervan overtuigd dat er er nog getuigen of mogelijk zelfs daders in leven zijn. Dat de zaak wordt heropend, is "een droom die uitkomt", verklaarde hij.