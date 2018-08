New York blokkeert verdere opmars taxidienst Uber

New York legt taxidiensten als Uber aan banden. Het komende jaar verleent de stad geen nieuwe vergunning meer, waardoor het aantal taxi's niet langer zal toenemen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen dat de verkeersdrukte moet aanpakken en reguliere taxichauffeurs moet beschermen.

Het is voor het eerst dat een grote Amerikaanse stad dergelijke maatregelen treft tegen bedrijven als Uber en Lyft, een andere sterk groeiende taxidienst.

Onderdeel van de maatregelen is een minimumsalaris voor de taxichauffeurs van onder meer Uber, Lyft en Via. Veel van de chauffeurs verdienen minder dan het minimumloon en ook de reguliere chauffeurs van de gele taxi's in New York hebben flink moeten inleveren door de toenemende concurrentie. Het afgelopen jaar hebben meerdere taxichauffeurs zelfmoord gepleegd, wat in verband wordt gebracht met de alternatieve taxibedrijven.

Gewaarschuwd via e-mails

In 2015 waren er in de 'City that never sleeps' 12.600 taxi's van app-diensten, dit jaar zijn dat er 80.000. Daarnaast rijden er zo'n 14.000 reguliere gele taxi's.

De getroffen bedrijven hebben de afgelopen tijd fel actiegevoerd tegen de maatregelen. Uber stuurde zo'n vijf miljoen New Yorkers een e-mail waarin het bedrijf waarschuwde voor hogere prijzen, langere wachttijden en een slechtere service aan de randen van de stad. Ook Lyft waarschuwde dat het lastiger zal worden om een taxi te vinden. Vooral minderheden en inwoners die in de buitenwijken wonen zouden de dupe worden.