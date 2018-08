In Arnhem is vanavond een man doodgestoken. De steekpartij vond plaats bij een flat in de wijk Elderveld, in het zuidwesten van de stad. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Kort na de steekpartij werd een verdachte aangehouden. Omdat hij gewond was, is hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving van de flat is afgezet voor politieonderzoek. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.