Argentinië beslist over 'taboe' abortus, 'ook in buurlanden broeit het'

De protesten van Ni Una Menos trokken landelijk de aandacht. "Ik denk dat president Macri dat ook heeft gezien", zegt Marc Bessems. "Hij is conservatief en rechts, maar heeft wel als eerste president abortus op de agenda gezet."

Zo'n 70 procent van de Argentijnen is katholiek. Paus Franciscus is zelf Argentijn. Binnen de kerk is campagne gevoerd tegen de invoering van abortus. Tegenstanders vinden het moord, omdat het leven volgens hen begint bij de conceptie. Ook zij hebben regelmatig op straat gedemonstreerd.

"Maar de stemming op straat is aan het omslaan", zegt Bessems. "Jongeren zijn steeds vaker voor legalisering van abortus. En er zijn steeds minder Argentijnen die zich katholiek noemen."

'Ik heb het recht om te beslissen'

Zo'n trend is ook zichtbaar in buurland Chili. Ook daar wordt actie gevoerd om abortus volledig te legaliseren, bijvoorbeeld door Cristina Heinsohn Bulnes (30). "Ik heb als vrouw het recht om te beslissen wat ik met mijn lichaam wil doen. Maar op dit moment is dat niet helemaal mogelijk in Chili. Daarom doe ik mee aan de protesten."

In Chili is abortus alleen toegestaan onder vergelijkbare omstandigheden als in Argentinië. Maar volgens Bulnes hebben veel Chileense vrouwen geen keus als het gaat om kinderen krijgen. "Als ze jong zwanger worden, hebben ze geen keuze voor een alternatief, behalve thuisblijven en de kinderen opvoeden."

Ze houdt de situatie in Argentinië nauwlettend in de gaten. "Want wat daar gebeurt, kan de weg vrijmaken voor ons om het onderwerp in de Eerste en Tweede Kamer te krijgen."

Ook in het andere buurland Brazilië staat abortus in de schijnwerpers. Het hooggerechtshof daar buigt zich binnen nu en een jaar over de vraag of het wel terecht verboden is. "Je ziet dus dat het broeit in Brazilië, Chili, Argentinië en allerlei landen in de regio."