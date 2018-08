Modderstroom overspoelt Zwitsers dorp en neemt alles op zijn pad mee

Op andere plekken schoot de modder meters de lucht in. De verwoestende stroom ontstond na noodweer hoog in de bergen. Daardoor trad een rivier buiten haar oevers. De modder liet in het dal een puinhoop achter. Niemand raakte gewond.

Maandagavond was er ook een aardverschuiving in het Italiaanse bergdal Val Ferret, in de buurt van de Mont Blanc. Daarbij kwam een echtpaar om het leven. De auto van het stel raakte bedolven onder modder en stenen.