Senaat VS wil WikiLeaks-oprichter Assange horen

De Australiƫr Assange richtte WikiLeaks op in 2006. Via de website lekte hij talloze geheime documenten van Amerikaanse en andere inlichtingendiensten en diplomatieke posten, onder meer over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Grote bekendheid kreeg de site in 2010, nadat er een video was gepubliceerd van een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad, waarbij twee journalisten omkwamen.

Een maand na het verschijnen van de video vaardigde Zweden een arrestatiebevel uit tegen Assange, omdat hij door twee Zweedse vrouwen werd beschuldigd van aanranding en verkrachting. Volgens Assange was dat een complot om hem monddood te maken. Ook was hij bang dat Zweden hem zou uitleveren aan de Verenigde Staten. Zweden heeft het onderzoek in 2017 opgeschort.

Sinds 2012 heeft Assange asiel in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Kort geleden werd bekend dat de ambassade hem niet langer onderdak wil verlenen. De kans is groot dat Assange dan onmiddellijk wordt opgepakt door de Britse politie.