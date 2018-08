120 strandhuisjes opengebroken in Zoutelande

In het Zeeuwse dorp Zoutelande zijn afgelopen week zeker 120 strandhuisjes opengebroken. Voor de vernielingen zitten twee tieners uit Brabant vast.

In de nacht van 1 op 2 augustus werd ingebroken in 71 huisjes, afgelopen weekend werden de sloten van nog eens 50 huisjes geforceerd. In de huisjes zijn vooral spullen vernield. Zo werden handdoeken doorgeknipt en strandstoelen kapot gesneden.

Vanochtend zijn twee jongens van 14 en 15 uit Loon op Zand en Kaatsheuvel opgepakt. De politie kwam hen op het spoor na speurwerk van een van de gedupeerden.