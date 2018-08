Op deze Australische boerderij regent het bijna nooit meer

Les woont met zijn vrouw Laura en dochter Lillie op een boerderij in Goolhi in New South Wales. De laatste keer dat het er fatsoenlijk regende, is meer dan een jaar geleden. Rijdend over de dorre akkers vertelt Les dat het er nu groen zou moeten zijn. In de Australische winter is het tijd voor granen als tarwe en gerst, voer voor de schapen. In plaats daarvan is de aarde rood en kaal. "Zo erg als nu heb ik het nog nooit gezien", verzucht hij.

Les vindt op zijn erf dagelijks verzwakte dieren en kadavers. Correspondent Robert Portier ging met hem mee: