Jihadisten uit Nederland en België geven interview vanuit Syrië

Hij is klaar om de bevolking van de Syrische provincie Idlib "te beschermen tot ik sterf", aldus een Nederlandse jihadist die zich ruim vijf jaar geleden heeft aangesloten bij de rebellen in Syrië. Samen met een andere Nederlandse Syriëganger en een Belg vertelt hij aan de Arabische televisiezender Al Aan over het leven in het laatste grote rebellenbolwerk in Syrië.

Het grootste deel van Syrië is na jaren van burgeroorlog weer in handen van Assad. Verwacht wordt dat zijn regeringsleger over niet al te lange tijd zal proberen ook Idlib te veroveren. In de noordoostelijke provincie zitten veel rebellen. Veel van hen zijn de afgelopen tijd samen met hun gezinnen naar Idlib gevlucht of mochten daarnaartoe afreizen na nederlagen elders.

Volgens de Belgische geïnterviewde verblijven er "tienduizenden of meer" buitenlandse strijders in Idlib. Hoeveel Nederlanders er onder hen zijn, is onduidelijk. De AIVD schat dat in totaal 300 personen uit Nederland met "jihadistische intenties" zijn afgereisd naar zowel Syrië als Irak. Daarvan zijn er naar schatting 140 over; 75 zouden zijn omgekomen, 50 zijn teruggereisd.

Bedekt gezicht

Europese jihadstrijders geven zelden interviews. De mannen die Al Aan heeft gesproken, komen alleen met bedekt gezicht in beeld. Het is moeilijk om de gesprekken te dateren en te lokaliseren. Al Aan vond het niet veilig een eigen journalist het gebied in te sturen en liet een tussenpersoon op verschillende momenten vragen stellen en opnamen maken.