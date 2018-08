Impulsieve Elon Musk twittert graag, maar ging hij gisteren over de schreef?

Het feit dat Musk besluit om - terwijl de beurs open is - zijn plannen op Twitter te delen, lijkt ook iets te zeggen over de man zelf. Wie Musks Twitter-tijdlijn bekijkt, ziet een mix van reacties op anderen, nieuws over raketbedrijf SpaceX en Tesla én soms willekeurig ogende ideeën.

Zo riep hij in december 2016 dat hij een boorbedrijf, The Boring Company, ging opzetten om tunnels te graven in Los Angeles. Doel: het fileprobleem oplossen. Zover is het nog lang niet, maar Musk is wel serieus aan het boren. Chicago heeft Musk zelfs al gevraagd om met zijn boorbedrijf een tunnel te boren naar het vliegveld. Wat dit moet kosten en wanneer de bouw begint (en klaar is), is onduidelijk.

Opvallend was ook het idee van Musk om vlammenwerper te gaan verkopen. Het zijn allemaal hersenspinsels die wel tot serieuze resultaten leiden. Tegelijkertijd leidt het Musk en de media die erop springen af van problemen bij bijvoorbeeld Tesla.

Die andere bekende twitterraar

De manier waarop de Tesla-topman opereert op Twitter, doet een beetje denken aan een andere bekende twitteraar: Donald Trump. Al zullen de twee niet zo graag met elkaar vergeleken willen worden, zijn impulsief ogende gedrag lijkt veel op dat van de president van Amerika.

Daarnaast hebben beiden een niet zo goede relatie met de pers. Zo zei Musk in mei dat hij een website wilde opzetten, Pravda geheten, waar mensen journalisten en nieuwsorganisaties zouden kunnen beoordelen. Pravda is Russisch en betekent 'waarheid'- het was ook de naam van de staatskrant in de sovjet-tijd.