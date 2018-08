Ryanair stapt naar de rechter om pilotenstaking te voorkomen

Ryanair stapt naar de rechter om te voorkomen dat Nederlandse piloten deze zomerperiode het werk neerleggen. De luchtvaartmaatschappij spant een kort geding aan, dat morgen dient bij de rechtbank in Haarlem.

De onderhandelingen tussen Ryanair en de VNV, de Nederlandse vakbond voor piloten, zitten al een tijd muurvast. De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op de piloten, en niet het Ierse recht, dat minder bescherming biedt. Daarnaast wil de vakbond dat piloten niet als zzp'er werken maar in dienst worden genomen.

Angstcultuur

"Er heerst ook een enorme angstcultuur binnen de organisatie", zegt Joost van Doesburg van de VNV. "Dit kort geding is daar een voorbeeld van. Ze proberen hiermee piloten het recht om te staken af te nemen".

Vorige maand kondigde de VNV aan dat er grote actiebereidheid was onder hun leden. Een stakingsdag is nog niet aangekondigd. Mogelijk leggen de piloten vrijdag al het werk neer, als in onder andere Belgiƫ, Duitsland en Ierland ook acties plaatsvinden.

Volgens de advocaat van Ryanair, Jochem Kroon, is een stakingsverbod in Nederland haalbaar, omdat het Gerechtshof van Amsterdam twee jaar geleden een FNV-staking bij KLM op Schiphol verbood, verwijzend naar de vakantiedrukte in de zomer.

Ryanair vliegt in Nederland vooral vanaf Eindhoven Airport. Naar verwachting doet de rechter morgen al uitspraak.