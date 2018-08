Opruimactie langs de kust: resten van ruim 1900 ballonnen verwijderd

Vrijwilligers hebben in zeven dagen tijd de resten van ruim 1900 ballonnen van het strand gehaald. Ze zijn bezig met een twee weken durende opruimactie langs de Noordzeekust. Elke etappe vinden de deelnemers tussen de 50 en 200 ballonresten.

Gisteren deden de opruimers voor het eerst Noord-Holland aan. Ze gingen aan de slag op de stranden van Texel en ook vandaag wordt daar nog afval geraapt. In totaal is er in zeven dagen tijd al 4297 kilo afval van de stranden gehaald. Vorig jaar was dit na hetzelfde aantal etappes 4140 kilo, meldt Stichting De Noordzee aan NH Nieuws.

Zieke zeedieren

De Boskalis Beach Cleanup Tour is over de helft van de schoonmaakoperatie. Tijdens deze editie is er speciale aandacht voor ballonresten. Opgelaten ballonnen belanden vaak in zee. Zeedieren zien het rubber aan voor voedsel en worden daar ziek van; vogels kunnen verstrikt raken in de plastic sierlinten die aan de ballonnen hangen.

De Tweede Kamer vroeg gemeenten al in 2014 het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Vier jaar later staan ballonnen echter nog steeds in de top-5 van meest gevonden stukken afval op stranden, zegt de stichting.