'Canadees moet Air France-KLM gaan leiden', piloten alvast positief

Air France-KLM is op zoek naar een bestuursvoorzitter als opvolger van Jean-Marc Janaillac. Die stapte op 4 mei op nadat het merendeel van het personeel tegen het salarisbod van de directie had gestemd. Hij had zijn lot verbonden aan de uitkomst van die stemming, in een slepend loonconflict.

'Benoeming nog niet rond'

Volgens Air France-KLM is er nog geen beslissing genomen. "Het benoemingsproces voor de nieuwe governance-structuur van Air France-KLM is nog altijd aan de gang."

Eerder leidde de kandidatuur van Philippe Capron, de financieel directeur van het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia, tot protest. Dat had onder meer te maken met zijn gebrek aan ervaring in de luchtvaartsector. Capron trok zich daarop terug.

Met de mogelijke keuze voor Smith kiest Air France-KLM in ieder geval wel voor iemand met ervaring. Hij was als hoofdonderhandelaar betrokken bij cao-gesprekken bij Air Canada. En het lukte hem om met vakbonden een tienjarige overeenkomst te sluiten voor piloten en cabinepersoneel.

Stakingen

De nieuwe topman moet een oplossing vinden voor het conflict met de Franse vakbonden. De stakingen van eerder dit jaar hebben het bedrijf tot nu toe al 335 miljoen euro gekost, en nieuwe acties worden niet uitgesloten.

Ook de Nederlandse KLM-topman Pieter Elbers werd eerder genoemd als mogelijke kandidaat, maar de Franse vakbonden zagen zijn kandidatuur niet zitten uit angst dat Elbers minder oog zou hebben voor de Franse belangen dan voor de Nederlandse.