Veel wespenoverlast? 'We waren het gewoon niet meer gewend'

Wie dezer dagen een drankje doet op een terras of even ontspant in de tuin had het waarschijnlijk al in de gaten: door het warme weer zijn er meer wespen dan voorgaande jaren. Vervelend? Ongediertebestrijder Johannes Vogelaar vindt van niet: we moeten er alleen weer even aan wennen.

"De afgelopen zes à zeven jaren waren er heel weinig wespen. We hebben in die periode ook maar weinig nesten hoeven weg te halen", zegt Vogelaar. "Dit jaar zitten we eigenlijk weer op het normale niveau, maar omdat het er meer zijn dan in de voorgaande jaren ervaren mensen het daardoor meteen als overlast. Ze waren geen wespen meer gewend. In 2004 was er echt sprake van een piek, we zitten nu misschien op de helft van toen."

Vogelaar is gediplomeerd ongediertebestrijder en hij geeft les aan collega's. Vandaag is hij op pad in Rhenen waar wespen hun intrek hebben genomen in de spouw van een woonhuis. Bewoner Matthijs Smits: "Eerst zag ik er twee, toen vier, daarna acht en toen ging het snel. En ze doken ook op in de slaapkamer. Wij hebben ons bed op de zolder gelegd."

'Ze kruipen toch naar binnen'

Volgelaar heeft inmiddels zijn wapenrusting aan: een witte overall, een imkerkap over het hoofd en een soort gasmasker over neus en mond om geen gif in te ademen. Ondanks de relatief koele ochtend is het al een komen en gaan bij het wespennest.

Nietsvermoedend vliegen de wespen in en uit. Dan spuit Vogelaar het gif in en rond de opening. De wespen raken in verwarring en maken terugtrekkende bewegingen. "Maar de nesteldrang is te groot, ze moeten voor de larven zorgen", zegt Vogelaar. Ze kruipen toch naar binnen en het duurt niet lang of de eerste wespen vallen op de grond.

"Het is een snel werkend neurotoxine, over een minuut of 10 zijn ze allemaal dood. Dat geldt trouwens niet voor de jonge wespen die nu aan het verpoppen zijn. Die zitten nu veilig in hun cocon en zullen de komende weken alsnog uitkomen. Daar moet je dus nog wel even rekening mee houden."

Bewoner Smits is blij dat hij van de wespen is verlost. "Mijn ouders hadden vroeger een groentezaak en in deze tijd van het jaar was het daar vergeven van de wespen. Toen heb ik mijn portie wespensteken wel gehad. Dat hoef ik nu niet meer."

Reden voor zorgen

Jonge wespenlarfjes worden gevoed met andere insecten, zoals vliegen en rupsen. Bij wijze van beloning voor de werksters scheiden ze een zoetig stofje af, de brandstof om te kunnen jagen. Als de larven groter worden en gaan verpoppen, moeten de werksters op zoek naar een alternatief en vaak is dat dan jouw limonade of taart.

Met dit zomerweer brengen we heel wat tijd door op het terras en dat leidt onvermijdelijk tot 'confrontaties' met wespen. Toch is er reden om je zorgen te maken over de toekomst van de wesp. Het aantal insecten in Nederland daalt dramatisch en daar ondervinden wespen ook de gevolgen van. Het is dus niet ondenkbaar dat er een moment komt dat je die goeie ouwe wespen nog gaat missen.

NOS op 3 legt in deze video uit waarom het erg is dat er minder insecten zijn.