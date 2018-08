Oud-buschauffeur hoort vier jaar eisen voor in brand steken Arrivabussen

Tegen een oud-buschauffeur van Arriva is vier jaar gevangenisstraf geëist voor drie branden: twee keer zou hij een bus van zijn voormalige werkgever in brand hebben gestoken. Ook was er brand in een kantoorunit van het bedrijf.

Arriva werd vorig jaar geteisterd door brandstichtingen. Op 16 september werd één bus in brand gezet. Doordat het vuur oversloeg, brandden ook vijf andere bussen uit bij de remise aan de Fatimastraat.

Een week of twee later was er brand in het kantoor en een container. In november werd een bus gestolen en vervolgens ook in brand gestoken.

Kenmerkend loopje

De 29-jarige Berry van D. uit Tilburg stond vandaag voor de rechtbank in Breda. Hij werd in februari aangehouden na de tv-uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Zijn tante en drie collega's herkenden hem aan zijn loopje.

Hij werkte op het moment van zijn aanhouding al twee jaar niet meer bij het busbedrijf. Hij was in 2016 al ontslagen, omdat een verbroken relatie met een collega problemen veroorzaakte.

Van D. is eerder veroordeeld omdat hij dreigde het huis van zijn ex in brand te steken. Van D. bekende toen. "Als je iets doet, moet je ook op de blaren zitten", zei hij vandaag.

Arriva eist 200.000 euro schadevergoeding. De totale schade is naar schatting veel hoger: 1,5 miljoen euro. De claim is lager omdat de twee ton overeenkomt met het eigen risico dat de onderneming moet betalen aan de verzekeraar, schrijft Omroep Brabant.