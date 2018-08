Politie pakt twee verdachten voor moord op 'Haagse Holleeder'

De politie heeft na de liquidatie van de bekende Delftse crimineel Karel Pronk twee verdachten aangehouden. Dat melden bronnen aan Omroep West. Pronk werd gisteren op klaarlichte dag doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf in Delft.

Volgens een getuige kwam een schutter op een motor aanrijden. Een ander meldt dat ruzie ontstond tussen Pronk, die ook wel bekend staat als de 'Haagse Holleeder', en de motorrijder.

Die zou naar zijn motor zijn gelopen om een wapen te pakken. Vervolgens zou hij Pronk hebben doodgeschoten; deze overleed ter plekke.

De twee verdachten zijn kort daarna aangehouden. Wat de tweede verdachte met de liquidatie te maken heeft, is niet bekend. De politie wil de aanhoudingen nog niet bevestigen.

Beruchte crimineel

Karel Pronk was een beruchte crimineel in Delft. In 1991 werd hij veroordeeld voor het regelen van een moord op een Rijswijkse tuinder. Pronk zweeg in de rechtszaal over de zaak. Hij kreeg niettemin 20 jaar cel.

Kort daarna ontsnapte hij uit de gevangenis in Haarlem. Hij werd geholpen door zijn zwager Fried Friebel. Hun verhouding bekoelde en toen Friebel zelf werd doodgeschoten in 2007, dook de naam van Pronk op als verdachte. Hij heeft altijd ontkend hiermee iets te maken te hebben gehad.