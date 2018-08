Verdachte gewelddadige verkrachting Rotterdam blijft vastzitten

De man die ervan wordt verdacht dat hij vorige maand in Rotterdam een jonge vrouw gewelddadig heeft verkracht, blijft voorlopig vastzitten. De raadkamer van de rechtbank heeft bepaald dat de gevangenhouding nog 90 dagen mag duren.

Het 20-jarige slachtoffer, een studente uit Indonesiƫ, werd op zaterdag 21 juli 's ochtends vroeg voor haar huis aangevallen toen ze haar fiets op slot zette. Ze werd verkracht en hevig toegetakeld met een kettingslot. Ze was waarschijnlijk door de 18-jarige verdachte achtervolgd.

De man kwam drie dagen later in beeld door een dna-match. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot doodslag.

Veel camerabeelden

Er is de afgelopen dagen met verscheidene getuigen gesproken, maar de politie wil nog graag in contact komen met een automobilist die tijdens de verkrachting rond 05.30 uur door de Herman Bavinckstraat reed. Die automobilist is nog niet gevonden, maar heeft volgens het Openbaar Ministerie mogelijk belangrijke informatie.

Het OM zegt dat veel particulieren en bedrijven in de buurt camerabeelden hebben gedeeld en bedankt hen daarvoor. De beelden helpen bij het onderzoek.