Voetbalclubs hopen op het beste nu het weer geregend heeft

Ook bij Egelantier Boys in Rotterdam zijn de trainingen begonnen. Voorzitter Edvin Osmanbasic heeft zich verbaasd over de staat van de velden toen hij begin deze week terugkeerde van vakantie. "De velden zijn zo slecht. De jongens van het eerste hebben maandagavond getraind op een heel klein stukje veld, onder de bomen. Daar was het nog een beetje te doen. Maar zoals het er nu naar uit ziet, kan de jeugd niet beginnen met trainen. We hebben geen kunstgrasvelden en geen eigen watervoorziening, dus oplossingen zijn er niet."

Naar het strand en de sportschool

SV Walcheren uit Vlissingen heeft alle trainingen voor deze week afgelast, met uitzondering van het eerste elftal. Die spelers trainen op het enige kunstgrasveld van de club, alleen wordt dat veld volgende week vervangen voor onderhoud.

Dat wordt flink puzzelen voor trainer Kevin Hollander. "We hebben een alternatief trainingsprogramma voor die weken. We wijken dan uit naar het strand of de duinen. En we kijken naar kickbokslessen en spinningslessen in de sportschool. Het is niet ideaal, maar je moet toch wat leuks proberen te verzinnen."

En ook iets verderop in Sint Annaland dwingen de dorre velden de clubbestuurders tot creativiteit. Daar heeft voetbalvereniging WHS besloten om te gaan trainen op de schaatsbaan in het dorp, waar nu nog gras ligt. Voor de reguliere trainingen wordt gebruikgemaakt van kunstgrasvelden van nabijgelegen clubs.