ABN Amro slankt zakenbank af, minder ingrijpend dan verwacht

ABN Amro grijpt in bij de zakenbank en schrapt 250 voltijdbanen. Samen met andere besparingen moet dat een kostenbesparing opleveren van 80 miljoen euro, maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De ingreep is minder sterk dan verwacht. Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen had aangekondigd alle onderdelen van de zakenbank, goed voor 2600 banen, door te lichten om te kijken waar de winstgevendheid kon worden vergroot. Er werd gesproken over een mogelijke halvering.

De zakenbank werd doorgelicht in verband met het akkoord vorig jaar in Basel over nieuwe, strengere kapitaaleisen voor banken. Banken hebben tot 2027 om de zaken op orde te krijgen.

De zakenbank van ABN Amro houdt zich onder meer bezig met het begeleiden van overnames en beursgangen, en het financieren van bedrijven in onder meer de scheepvaart, energiesector en diamanthandel.

Kwartaalwinst

In het tweede kwartaal van dit jaar behaalde ABN Amro een nettowinst van 688 miljoen euro. Dat is 28 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling is onder meer te wijten aan hogere voorzieningen voor slechte leningen. Zo staat de oliesector nog steeds onder druk.