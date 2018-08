Wekdienst 8/8: eindelijk regen en cijfers ABN en Ahold

Goedemorgen! Het heeft vannacht voor het eerst in lange tijd in vrijwel het hele land weer eens flink geregend. ABN Amro en Ahold Delhaize presenteren respectievelijk halfjaar- en kwartaalcijfers en op de Europese Kampioenschappen wordt gestreden om de titel bij het tijdrijden.

Het is wisselend bewolkt en met name in het noorden en oosten is nog kans op een bui, mogelijk met onweer. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op. Bij een matige, in open gebieden soms vrij krachtige zuidwestenwind, wordt het 24 tot 29 graden.