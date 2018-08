Weer een warme nacht, maar ook eindelijk regen (en onweer)

Alhoewel het vannacht nog erg warm is, met minima tussen 19 en 23 graden, spreekt het KNMI van een overgang naar minder warm weer.

Ook Weerplaza voorspelt dat het weerbeeld langzaam maar zeker wisselvalliger en minder warm wordt. Vrijdag tot en met zondag worden weer gemiddelde temperaturen verwacht voor augustus.

Het was gisteren erg heet, maar het hitterecord van 23 augustus 1944 werd niet verbroken. Het was op de warmste plekken 36,6 graden. In 1944 liep het kwik in het Gelderse Warnsveld op tot 38,6 graden.