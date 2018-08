Venezolanen mogen Brazilië weer in, bepaalt de rechter

Een gerechtelijk besluit in Brazilië om de grens te sluiten voor Venezolaanse migranten is van tafel. Een rechter heeft in hoger beroep bepaald dat het eerdere vonnis niet in het belang is van Venezolanen die de sociaal-economische crisis in eigen land willen ontvluchten.

Het aanvankelijke vonnis stelde dat de grens moet sluiten zodat Brazilië maatregelen kan nemen die het mogelijk moeten maken om grote aantallen migranten op te nemen.

De Braziliaanse deelstaat Roraima is het niet eens met het oordeel in hoger beroep en gaat in beroep. De lokale autoriteiten zeggen dat ze de migrantenstroom niet aankunnen. Ook eisen ze extra financiële steun van de federale regering, voor kosten op het gebied van gezondheid, onderwijs en veiligheid.

De afgelopen drie jaar zijn tienduizenden Venezolanen de grens overgestoken naar Roraima. Velen leven op straat en de lokale bevolking beklaagt zich over toenemende criminaliteit.

Venezolaanse economie ingestort

De Braziliaanse centrale regering zegt dat nooit overwogen is om de grens volledig te sluiten. In de praktijk werd echter vrijwel niemand meer doorgelaten, citeert persbureau Reuters een overheidsfunctionaris. Alleen Venezolanen die al asiel hadden gekregen mochten de grens over.

In de eerste vier maanden van dit jaar hadden al 33.000 Venezolanen asiel aangevraagd in Brazilië. Nog eens 25.000 kwamen op andere manieren binnen, bijvoorbeeld met een werkvisum.

De economie van Venezuela is ingestort waardoor een enorme migrantenstroom op gang is gekomen. Er waren al veel vluchtelingen onder president Chavéz, maar onder zijn opvolger Maduro is het verder bergafwaarts gegaan, door wanbeleid en dalende olie-inkomsten.