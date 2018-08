Inkomen van enkele kostwinner daalt opnieuw, tweeverdieners in de lift

Stellen met één kostwinner zijn er tussen 2011 en 2016 op achteruitgegaan. Tweeverdieners kregen in die periode juist meer te besteden, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het inkomen van koppels met één inkomen nam na aftrek van belastingen en premies in de genoemde vijf jaar met 1 procent af, terwijl het inkomen van tweeverdieners juist met 5 procent toenam.

Ook tussen 2006 en 2011 nam het besteedbaar inkomen van stellen met één kostwinner gemiddeld af en dat van tweeverdieners juist toe. De percentages van de twee opeenvolgende periodes zijn niet een op een met elkaar te vergelijken, omdat het CBS de statistieken anders is gaan bijhouden.

Waarom?

Het is lastig vast te stellen waarom eenverdieners minder zijn gaan verdienen, aldus het CBS. Het kan veroorzaakt worden door sommige fiscale maatregelen die voor tweeverdieners gunstiger uitvallen.

Ook kan het liggen aan het feit dat er steeds minder eenverdieners zijn. Zo had in 2006 nog een kwart van de koppels één kostwinner; in 2016 was dat afgenomen tot 20 procent. "De groep eenverdieners wordt steeds kleiner en daardoor kan de samenstelling van de groep veranderen", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "We zien dat over het algemeen hoogopgeleiden vaker zijn gaan werken, terwijl laagopgeleide koppels met minder kans op de arbeidsmarkt vaker een-verdienend blijven."