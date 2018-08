Met de camper op pad? 'Je moet echt weten waar je aan begint'

Het aantal schadegevallen met campers is met 26 procent toegenomen, zeggen verzekeraars. Vorig jaar was er ook een toename te zien en dit jaar zet die trend dus door. Dat komt deels doordat veel meer mensen een camper aanschaffen, maar ook doordat veel camperbestuurders totaal onervaren de weg op gaan.

Als een camper minder dan 3500 kilo weegt, is er geen speciaal rijbewijs nodig om hem te mogen besturen. Toch is het volgens kenners raadzaam om een cursus te volgen. "Mensen rijden met zo'n camper net alsof ze in een personenauto rijden", zegt instructeur Arno Smits. "Terwijl het toch écht veel uitmaakt of je in zo'n wagen van gemiddeld 8 meter lang rondrijdt, of in een personenauto. Mensen onderschatten het besturen van een camper totaal."

'Ze kijken me glazig aan'

Volgens Smits gaat het nog allemaal prima als er op de snelweg wordt gereden, maar zodra er kleine steegjes en smalle doorgangen komen, gaat het in veel gevallen mis. "Inparkeren, obstakels ontwijken, schatten hoe hoog die camper is: mensen hebben geen idee en kijken me glazig aan als ik vraag of ze denken onder een boogpoort door te kunnen met hun camper." Met schade als gevolg, aan camper en gebouw.