Feministische groep doopt straatnamen om: Dam wordt Dame

Mies Bouwman, Beyoncé, Mien van Bree en Suze Groeneweg: ze hebben vandaag allemaal een straat naar zich vernoemd gekregen dankzij de feministische actiegroep De Bovengrondse. Die vindt dat er te weinig straatnamen vernoemd zijn naar vrouwen.

Gewapend met zelfgemaakte straatnaamborden gingen de leden van De Bovengrondse vandaag op pad. In steden als Amsterdam, Ede, Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Den Haag, Delft, Arnhem, Leiden en Nijmegen werden mannelijke straatnamen vervangen door een vrouwelijke variant.

Zo werd de Dam in Amsterdam omgedoopt tot 'Dame'. De Jan Pieterszoon Coenstraat in Utrecht is nu de Marie Anne Tellegenstraat. En Delft kent vanaf vandaag een Wina Bornstraat.

Bewustwording

Volgens de actiegroep blijkt uit onderzoek dat van alle straatnamen die verwijzen naar een persoon, slechts twaalf procent is vernoemd naar een vrouw. Met een verwijzing naar dat percentage zijn in allerlei steden twaalf straatnamen omgedoopt. "Straatnamen zijn een manier om te laten zien wie we als land belangrijk vinden", zegt Bregje Hofstede, oprichter van De Bovengrondse, tegen RTV Utrecht.

"Doordat de meeste straten naar mannen zijn vernoemd, geven we impliciet de boodschap af dat we mannen belangrijker vinden. Terwijl er duizenden vrouwen zijn die veel hebben betekend in de wetenschap, de filosofie, op het gebied van sport, media en ga zo maar door."

Volgens Hofstede lijkt een straatnaambordje misschien een detail, maar is het wel degelijk van belang. "Juist omdat je er elke dag mee in aanraking komt, is het wel belangrijk om over straatnamen na te denken. Je denkt er misschien niet kritisch over na maar je onderbewuste slaat het wel op."

De Bovengrondse hoopt dat gemeenten in gesprek willen over de naamgeving van nieuwe straten. En als het aan de organisatie ligt, blijven de vandaag geplaatste straatnaambordjes nog lang hangen.