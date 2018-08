Griekenland gaat per direct illegale woonwijken slopen na bosbrand

De Griekse regering laat duizenden illegaal gebouwde huizen slopen, in de nasleep van de hevige bosbrand ten oosten van Athene, die aan ruim 90 mensen het leven heeft gekost. De bosbrand breidde zich vorige maand zo snel uit dat tientallen mensen niet op tijd weg konden komen uit de nauwe straatjes in een aantal dorpen.

In de regio Attica, waar ook Athene bij hoort, wordt meteen begonnen met de sloop. Daar worden 3200 gebouwen afgebroken, kondigde premier Tsipras aan.

In veel dorpen staan illegaal gebouwde panden, zoals op veel plekken in Griekenland. Als gevolg van die wildgroei zijn de straten vaak nauw en ontoegankelijk. Bij een toespraak in de buurt van de zwaargetroffen kustplaats Mati zei Tsipras dat de chaos van de levensbedreigende, ongereguleerde bouw niet langer zal worden getolereerd.

Achteraf gelegaliseerd

Tot nu toe bleef de illegale bouw vaak ongestraft en vaak zijn de gebouwen later legaal verklaard bij algemeen pardon. Volgens critici deden regeringen dat om stemmen te winnen.

In Mati stonden tientallen van zulke woningen. Mensen zaten er bij de brand vorige maand als ratten in de val, doordat sommige delen van woonwijken ommuurd waren. Zeker 91 mensen kwamen om het leven.

Na de bosbranden heeft minister van Openbare Orde Nikos Toskas zijn ontslag aangeboden.