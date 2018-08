Italiaanse premier Conte bezoekt slachtoffers explosie snelweg Bologna

Op beelden die de Italiaanse politie gisteren vrijgaf, was te zien hoe de tankwagen, die lpg vervoerde, vol inreed op een andere vrachtwagen. Die stond stil vanwege een file bij het vliegveld van Bologna. De tankwagen vatte meteen vlam. Kort daarna volgde er een enorme explosie. Op dat moment was de omgeving rond de tankwagen al grotendeels geëvacueerd.

Het ongeluk vond plaats op een viaduct. Die is door de kracht van de explosie deels ingestort. In de autoshowroom onder het viaduct ontploften auto's door de hitte van de brand. De rondweg van Bologna is nog steeds in beide richtingen dicht.

Bekijk hieronder de beelden van het ongeluk en van de explosies die daarop volgden