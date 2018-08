'Heel erg grote' heidebrand Wateren, zeker vier campings ontruimd

In Nationaal Park Drents-Friese Wold bij Wateren woedt een "heel erg grote" heidebrand, meldt de brandweer. Zeker vier vakantieparken in de buurt van het natuurgebied worden ontruimd. Een blushelikopter van defensie is onderweg.

Aanvankelijk stond een strook van zo'n 150 meter breed in brand, maar het vuur is in de afgelopen uren flink uitgebreid door "een straffe wind en droogte", aldus een woordvoerder van de brandweer. Over de exacte omvang is geen informatie.

Brandweerkorpsen uit Drenthe, Friesland en Groningen zijn uitgerukt om te blussen. Boeren uit de omgeving brengen bluswater naar de brand in hun giertanks. Een tekort aan water wordt niet gevreesd.

Het Drents-Friese Wold wordt omringd door vakantieparken. De grootste zorg gaat volgens de brandweerwoordvoerder uit naar camping de Blauwe Lantaarn, die vlak naast de brand ligt. Daarnaast zijn nog drie campings en vakantieparken ontruimd. Bij drie andere parken wordt gekeken of evacuatie nodig is. Vakantiegangers staan achter een afzetting. Een persoon is onwel geworden.

'Grillig'

De brandweer heeft het vuur ingesloten, maar nog niet onder controle. "Natuurbranden zijn moeilijk te blussen vanwege het grillige karakter, ze creëren als het ware hun eigen wind", zegt de brandweerwoordvoerder.

Ook regionale bestuurders zijn opgetrommeld met het oog op de gevolgen van de brand. Mocht het vuur niet op tijd onder controle zijn, dan moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan opvang voor de vakantiegangers, zegt de brandweerwoordvoerder. Daarover gaan de burgemeesters in die regio.

Het publiek wordt verzocht weg te blijven bij de heidebrand, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.