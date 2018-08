Advies: opnieuw overleggen over verhuizing marinierskazerne

De plannen voor de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen moeten opnieuw bekeken worden. Dat oordeelt een geschillencommissie die bemiddelt tussen de mariniers en het ministerie van Defensie.

De mariniers en Defensie liggen al langere tijd met elkaar overhoop. Mariniers zien het vanwege hun gezinsleven niet zitten om naar Zeeland te verhuizen en daarnaast voldoet het nieuwe onderkomen niet aan hun eisen. Ze stapten daarom naar de geschillencommissie.

'Te weinig informatie gedeeld'

De commissie onderzocht het traject van de verhuizing en oordeelt nu dat Defensie de mariniers eerder bij de plannen had moeten betrekken, meldt RTV Utrecht. "Er is te weinig informatie gedeeld en er was te weinig overleg en dialoog. Allemaal punten waarop Defensie het voortouw had moeten nemen", zegt de advocaat van de mariniers, die wil dat het hele traject opnieuw doorlopen wordt.

Geen bindend advies

Volgens de geschillencommissie moeten de mariniers en Defensie samen kijken hoe ze de problemen kunnen oplossen. Defensie is niet verplicht het advies van de commissie over te nemen.

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen ligt vanwege het conflict sinds maart stil. Na het zomerreces wordt er in de Tweede Kamer over de verhuizing gedebatteerd.