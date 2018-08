Advies: meer medezeggenschap bij verhuizen marinierskazerne

Bij de uitvoering van het verhuisplan voor de marinierskazerne in Doorn had het ministerie van Defensie het personeel meer medezeggenschap moeten geven. Dat oordeelt een geschillencommissie, die adviseert nog eens om tafel te gaan zitten, "onder begeleiding van een onafhankelijke derde".

De mariniers waren naar de geschillencommissie gestapt omdat ze tegen een verhuizing naar Vlissingen zijn. Ze zien het vanwege hun gezinsleven niet zitten om naar Zeeland te verhuizen en daarnaast voldoet het nieuwe onderkomen niet aan hun eisen.

De geschillencommissie zegt dat het besluit om de kazerne te verhuizen op zich niet ter discussie staat. "Dat besluit is genomen op politiek niveau in nauw overleg tussen de minister en de Tweede Kamer en valt dus onder het primaat van de politiek."

Meer inspraak

Maar over de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing (de 'hoe-vraag') heeft de commissie wel het een en ander op te merken. Het ministerie had meer en intensiever medezeggenschap moeten regelen. Vooral over het woon-, werk- en leefklimaat was meer inspraak op zijn plaats geweest, oordeelt de commissie.

Defensie is niet verplicht het advies van de commissie over te nemen, maar het ministerie zegt dat de bevindingen van de commissie serieus worden genomen "en erkent dat de medezeggenschap niet genoeg betrokken was en gaat nu kijken hoe dat verbeterd kan worden. We gaan daarvoor in gesprek met betrokkenen".

Na het zomerreces wordt er in de Tweede Kamer over de verhuizing gedebatteerd.