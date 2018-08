Nederlandse bergbeklimmer verongelukt in Zwitserse Alpen

In Zwitserland is een 60-jarige Nederlandse bergbeklimmer verongelukt. Volgens de Zwitserse politie had de man maandag met twee anderen de Dent Blanche, een van de hoogste bergen van de Alpen (4357 meter), beklommen.

Bij de afdaling ging het mis. De man verloor zijn evenwicht en viel 300 meter naar beneden. Zijn klimgezelschap schakelde vervolgens de hulpdiensten in. Een traumahelikopter werd ingezet. Toen die bij de man arriveerde, was hij al overleden aan zijn verwondingen.

Het is nog onduidelijk waardoor de man zijn balans kwijtraakte en viel.