Man doodgeschoten bij koffiehuis in Delft

In Delft is vanochtend een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een koffiehuis in het noorden van de stad.

Volgens Omroep West lijkt het op een liquidatie. Er zouden zeker vier schoten zijn gelost.

Bronnen zeggen tegen de NOS dat het slachtoffer een bekende crimineel in de regio was, bijgenaamd 'de Haagse Holleeder'. Hij zou zijn veroordeeld voor onder meer moord, overvallen en drugsdelicten.

Omroep West meldt dat het om topcrimineel Karel Pronk gaat. Mensen in de buurt zeggen niet verbaasd te zijn. "Hij had veel vijanden, dit zat eraan te komen", aldus één van hen.