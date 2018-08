Man glipt door beveiliging vliegveld Frankfurt, deel luchthaven afgesloten

Op het vliegveld van Frankfurt is iemand door de beveiliging geglipt. De politie doorzoekt het vliegveld om de man te vinden.

Een deel van terminal 1 is door de politie ontruimd. Mensen mogen niet aan boord gaan van vliegtuigen. "Zeker één onbevoegd persoon is de veiligheidszone binnengekomen", liet een woordvoerder van de politie weten.

Volgens Duitse media gaat het om een volwassen man die in het bijzijn is van een kind. Ze liepen even voor 11.30 uur zonder toestemming langs de beveiliging.

Vorige maand gebeurde iets soortgelijks op de luchthaven van München. Daar glipte een vrouw door de veiligheidscontrole. De actie leidde tot chaos: meer dan 200 vluchten werden geschrapt en tientallen vluchten liepen vertraging op.