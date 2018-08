Ryanair schrapt vrijdag groot aantal vluchten van en naar België

Bijna 14.000 passagiers worden vrijdag getroffen door een staking van piloten van Ryanair in België. Alleen al op luchthaven Charleroi wordt dan 70 procent van de vertrekkende en binnenkomende vluchten geschrapt. Het gaat om 82 vluchten.

Charleroi is een populaire luchthaven bij Nederlandse reizigers.

De piloten van Ryanair staken voor betere arbeidsomstandigheden. Het is al tijden onrustig onder het personeel van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Een gesprek gisteren van de bonden met de directie heeft niets opgeleverd. Eerder werd al gestaakt door cabinepersoneel.

Ook in Ierland en Zweden wordt vrijdag gestaakt door piloten. Nederlandse piloten eisen ook betere arbeidsomstandigheden, maar het is nog niet duidelijk of zij zich vrijdag bij de actie van hun collega's aansluiten.