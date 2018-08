OM wil tbs voor veroordeelde pooier Valkenburgse zedenzaak

Het Openbaar Ministerie wil dat de veroordeelde pooier in de Valkenburgse zedenzaak een tbs-behandeling krijgt. Armin A. werd in 2015 veroordeeld tot twee jaar cel en is na zijn vrijlating opnieuw in de fout gegaan.

A. gaf vandaag voor de rechtbank in Maastricht toe dat hij in januari in Landgraaf een vrouw geslagen en geschopt heeft. Ook erkende hij dat hij drie maanden lang in softdrugs heeft gehandeld.

Uit psychologisch onderzoek zou blijken dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft, meldt 1Limburg.

A. werd in de Valkenburgse zedenzaak veroordeeld voor mensenhandel. Hij werd in oktober 2014 in een hotel in Valkenburg betrapt met een 16-jarig meisje, dat hij aanzette tot prostitutie. De man huurde de kamers, maakte afspraken met tientallen klanten en bleef in de buurt als er klanten bij het meisje waren.