In Hongkong slapen steeds meer mensen in McDonald's, ook als ze een huis hebben

De laatste vijf jaar is er een flinke toename van 'McRefugees' in Hongkong - mensen die in een McDonald's slapen die 24 uur per dag open is. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale non-profitorganisatie JCI Tai Ping Shan.

JCI telde in juni en juli van dit jaar 334 mensen die 's nachts in een McDonald's sliepen. Dat is significant meer dan in 2013. Toen werden er bij een vergelijkbare studie 57 slapers geteld.

Niet dakloos

In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden blijken lang niet alle McRefugees dakloos. Zeventig procent van de respondenten kon ergens anders slapen. Ook had een meerderheid werk. "Ze hebben een plek om te slapen, maar ze gaan niet naar huis", zegt hoofdonderzoeker Jennifer Hung tegen CNN.

Een van de redenen hiervoor is dat ze sociaal-economische problemen hebben. Inwoners van Hongkong betalen enorme bedragen voor elektriciteit en huur. Huizen zijn er het duurst ter wereld.

Comfort

In een McDonald's is er gratis wifi, goedkoop eten en zijn er genoeg wc's. Daarom kiezen inwoners voor het relatieve comfort van een vestiging boven hun eigen huis.

Ook conflicten met familie en relationele problemen spelen een rol. Een bouwvakker gaf bijvoorbeeld aan dat hij een moeilijke relatie met zijn ouders had, en daarom liever niet thuis sliep. Een 55-jarige vrouw ging liever niet naar haar huis, waar haar man op haar zou wachten.

"We ontdekten dat mensen niet alleen arm zijn in de vorm van geld of rijkdom, maar ook in hun ziel", zegt Hung.

Advies

JCI komt met een aantal adviezen voor de lokale overheid. Zo zouden er betere sociale voorzieningen geleverd kunnen worden. Maatschappelijk werkers zouden een positieve invloed kunnen hebben, en de overheid moet beter onderzoek doen naar de eigen bevolking. Zo kunnen dit soort trends in de toekomst voorkomen worden.