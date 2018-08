Oud-PVV'er hoeft toch niet cel in voor grooming

Voormalig Europarlementariër en oud-PVV'er Daniël van der Stoep hoeft toch niet de cel in voor pogingen om drie minderjarige meisjes te verleiden tot seks. De rechter in Den Haag legde hem in hoger beroep een taakstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Eind 2015 kreeg Van der Stoep dezelfde straffen opgelegd, maar kwam daarbovenop nog een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. In hoger beroep oordeelt de rechter dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Van der Stoep is verminderd toerekeningsvatbaar en op eigen initiatief al een aantal jaren onder behandeling.

Geld en cadeaus

Van der Stoep was tussen de 31 en 33 jaar toen hij de meisjes, die op dat moment tussen de 14 en 16 jaar oud waren, via WhatsApp- en Facebookberichten probeerde te verleiden tot seks. Ook gaf hij de meisjes geld en cadeaus. Ze gingen niet op de seksuele verzoeken in.

Van der Stoep zat van juli 2009 tot juli 2014 in het Europees Parlement. Hij was aanvankelijk parlementariër voor de PVV, maar stapte bij die partij op nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt. Vanaf december 2011 was hij onafhankelijk lid. Later richtte hij de eurosceptische partij Artikel 50 op.