Zoektocht naar overlevenden op Lombok, maar er is weinig hoop

De schrik zit er goed in bij de Indonesiërs. "Afgelopen nacht waren er weer twee naschokken. Het hotel ging heen en weer en iedereen moest eruit. Mensen slapen nog steeds niet rustig."

Niet wachten op regering

Toch proberen mensen de draad weer op te pakken. "Winkeltjes gaan open en mensen controleren hun gebouw", zei Maas. "Ik heb vanochtend een dorp bezocht dat volledig verwoest was. Daar zetten mensen een grote tent op omdat ze ervan uitgaan dat ze er nog minstens twee maanden moeten blijven. Iedereen die ik sprak zei: we gaan niet wachten tot de regering in actie komt."

Door de verwoestingen zijn ziekenhuizen genoodzaakt te improviseren. "Ik bezocht een ziekenhuis dat volledig is verplaatst naar de parkeerplaats omdat het gebouw behoorlijk beschadigd is geraakt. Alle bedden en apparatuur zijn in tenten ondergebracht. Verder zie je overal mensen op krukken lopen en met benen in het gips."

Nederlandse toeristen

Intussen is de Nederlandse ambassade in Jakarta druk met het bieden van hulp aan Nederlandse toeristen. "Het is druk op de ambassade", zegt ambassadeur Rob Swartbol. "Toen de eerste meldingen binnenkwamen over de aardbeving en bovendien een tsunami-waarschuwing werd afgegeven, hebben we een crisisteam in het leven geroepen. Twee mensen van de ambassade zijn naar Lombok gegaan om daar te helpen op de luchthaven."

De tsunami-waarschuwing kon al snel worden ingetrokken. "We hebben contact opgenomen met het ministerie in Den Haag en de Indonesische autoriteiten. Op die manier probeer je in kaart te brengen wat de schade is en of er Nederlandse slachtoffers zijn."

Dat lijkt mee te vallen, zegt Swartbol. "Niemand is er slecht aan toe. We hebben we enkele lichtgewonden aan de telefoon gehad. Een van hen had een gebroken knie."

Op het noodnummer van het ministerie kwamen wel honderden telefoontjes binnen. "Dat waren vooral verontruste familieleden van mensen die in Indonesië zijn."