Hitte en droogte: nog één dag (heel) erg warm

Het wordt vandaag opnieuw heel warm. Volgens de verwachtingen van Weerplaza kan het vandaag lokaal 37 graden worden. Maar na vandaag komt er waarschijnlijk ook een einde aan de zinderende hitte. In dit artikel verzamelen we vandaag al het nieuws over de hitte- en droogte.

Ook bier heeft last van de hitte

Slecht nieuws voor bierliefhebbers. De gerstopbrengsten in Scandinavië, Noord-Duitsland en de Baltische staten kunnen 30 tot 40 procent lager uitvallen, meldt persbureau Bloomberg. Dat kan gevolgen voor het maken van mout, een bestanddeel voor bier. De verwachting is dat de tegenvallende opbrengsten uiteindelijk kunnen leiden tot duurder bier.

"We hebben een groot leveringsprobleem", zegt de directeur van een bedrijf dat in gerst en haver handelt tegen Bloomberg. "Mout is niet het duurste bestanddeel van het bier, maar als het over een hoop biertjes gaat, tikt dat toch aan."

Geen verkoeling, maar verwarming

Dat men deze dagen overal verkoeling zoekt, zal niemand verbazen. Deze Belgische twitterraar zag in een MediaMarkt-filiaal dat ze daar ook mee te maken hebben.