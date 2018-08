Wekdienst 7/8: voorlopig laatste tropische dag en gaan Nederlandse piloten Ryanair staken?

Goedemorgen! Vandaag is voorlopig de laatste tropische dag op veel plaatsen in Nederland. En ook wordt bekend of Nederlandse piloten van Ryanair gaan staken.

Het wordt op veel plaatsen dus weer tropisch warm vandaag, met temperaturen van 30 tot lokaal 37 graden. In de middag ontstaan er stapelwolken en in de avond is er een kans op onweersbuien.