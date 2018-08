Gewelddadig weekend in Chicago, stad vraagt inwoners om hulp

Na een bloedig weekend met veel schietpartijen in Chicago roept de politie de hulp in van de inwoners van de Amerikaanse stad. Afgelopen weekend werden 12 mensen doodgeschoten en tientallen mensen raakten gewond.

Volgens de hoofdinspecteur van de politie in Chicago ging het in de meeste gevallen om bendegeweld, waarbij de daders er niet voor terugdeinsden om het vuur te openen op plekken waar veel mensen zijn. Ze nemen volgens de politie onschuldige slachtoffers voor lief.

'Geef daders aan'

Op een persconferentie zei de politieman dat de politie een aantal verdachten op het oog heeft, maar dat er nog niemand is gearresteerd. Hij roept mensen die meer weten op zich te melden, zodat de daders kunnen worden opgepakt. "Er loopt iemand rond die weet wie de dader van een schietpartij is."

De hoofdinspecteur en de burgemeester van Chicago balen ervan dat er weinig animo is om daders aan te geven.

"Ik ben het zat. Iedereen in de stad is het zat. Maar door als gemeenschap niets tegen het geweld te doen, geven we de boodschap af dat we het oké vinden", zegt hoofdinspecteur Johnson. "Iedereen die van de stad houdt, heeft de verantwoordelijkheid om de buurten veiliger te maken."