Trumps oud-adviseur bekent belastingontduiking en fraude

Oud-adviseur van de Amerikaanse president Trump Rick Gates heeft onder ede verklaard dat hij samen met voormalig campagneleider Paul Manafort de wet heeft overtreden. Dat deden ze door inkomsten te verzwijgen voor de Amerikaanse belastingdienst en door valse aangiftes te doen.

De zaak draait om het witwassen van 30 miljoen dollar en belastingontduiking door Paul Manaforts adviesbureau. Het geld zou afkomstig zijn van onder anderen de voormalige Oekraïense president Janoekovitsj.

Rick Gates is kroongetuige in de fraudezaak. Hij werd gisteren ondervraagd door een openbaar aanklager. Gates kreeg de vraag of hij samen met Manafort misdaden heeft gepleegd, waarop hij "ja" antwoordde.

Lobbywerk

De oud-adviseur verklaarde gisteren dat hij samen met Manafort tientallen miljoenen verdiende met lobbywerk voor pro-Russische politici in Oekraïne. Ze stortten dat geld vervolgens op buitenlandse rekeningen zonder dat door te geven aan de belastingdienst. Volgens Gates moest hij dat geheim houden van Manafort.

Ook bekende Gates dat hij enkele honderdduizenden dollars van Manaforts adviesbureau heeft gestolen door het invullen van valse onkostendeclaraties. Volgens hem had Manafort dat niet in de gaten.

Deal met Mueller

In ruil voor strafvermindering sloot Gates afgelopen februari een deal met speciaal aanklager Robert Mueller. Gates zou dan tegen Manafort getuigen.

Manafort werd in oktober vorig jaar opgepakt. Nadat hij tien miljoen dollar borg had betaald, mocht hij zijn proces onder huisarrest afwachten.

Trump

De verwachting is dat Trump nauwlettend naar de zaak rond Gates en Manafort kijkt. De zaak is een onderdeel van het onderzoek van Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Gates en Manafort werkten jarenlang samen in het verkiezingscampagneteam van Trump in 2016. De strafbare feiten waar Manafort van wordt verdacht hebben zijn niet gekoppeld aan zijn werk voor Trump.

In het onderzoek naar de handel en wandel van Gates speelt ook een Nederlandse advocaat een rol. Alex van der Z. bekende in februari dat hij contact heeft gehad met Gates en daarover heeft gelogen tegen Mueller. Z. zou mee hebben gewerkt aan een omstreden Oekraïens corruptierapport waar ook Gates aan mee werkte.